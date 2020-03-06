Ayna ve kadın

OP. DR. BİLGEHAN AYDIN



Kadınlar tarih boyunca muhakkak ki farklı şekillerde ve üsluplarda ama değişmez bir şekilde her an güzelleşmek istedi. Günümüzde cep telefonlarının, kameraların ve sosyal medya ağlarının işini 20. yüzyıl başlarına kadar aynalar yaptı. Ayna, kendisiyle hemhal olan kadının güzelliğini ve gizemini yüzeyinin altındaki sır perdesinin ardında bir sırdaş gibi paylaştı yüzyıllar boyunca. Aynaya eski Türklerde verilen isimlerin çokluğu bu sırdaşlığın bir göstergesidir adeta: Beze, bezen, kırtışlan, körk, körkedh, közngü, közünğü, tuz; bunlar hep aynanın isimleridir. Bir eşyanın bu kadar çok isminin olması insanın ve konumuz özelinde kadınların bu nesneyle olan ilişkisini çok güzel özetliyor.

Kadına güzel olduğunu herkesten önce söyleyendir ayna. Düğünden önce başını bağlatan, zülüflerini ve perçemlerini kestiren gelinlik kızlar, eşinin, dostunun, akrabasının düğününe gitmeden önce bezekçide bezenen genç kadınlar, tenlerinin pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini isteyip de günümüzdeki fondötenin atası olan beyaz (“aklık”) ve kırmızı “(“allık”) boyaları karıştırarak yüzlerine düzgün çeken, bakışlarına mana katmak için gözlerini kalemkârın yaşlı bir nakkaşınki kadar mahir ellerine emanet eden, düğünden önceki gece hep birlikte toplanıp türküler eşliğinde ellerine kına yakan kadınlar, bu yaptıkları sonucunda daha güzel olup olmadıklarını herkesten önce aynalardan öğrenmişlerdir hep. Gelinlik çağdaki kızları ve yaşlısı genci birçok kadını süsleyen gelin süsleyiciler, yani meşşâtalar, aynaların sırrı arkasında hapsolmuş birer imge olmaktan öteye geçemezler asla. Meşşâta dediğin mesleğini icra ederken kadını alır, baştan aşağı süsler; başlık takar, yüz bezer, rastık çeker, serpuş bağlar, ziynet takar, kına (bodhuğ) yakar…

Gel gelelim günümüzde sırdaşı, aynası, elinde tuttuğu küçücük bir elektronik aygıttır artık kadının. Her anını ve her halini artık ona bu küçük cihaz göstermektedir. Hem de eski aynalar gibi de değil; bin bir türlü süzgeçten, filtreden geçirerek. Kimi zaman bozarak, kimi zaman bire bin katarak. Güzelliklerini de ona artık aynadaki kendisi, kendi içindeki öteki değil, bir başkası, başkaları söylemektedir. Bu anlamda bir yanılsamayı, belki de çarpıtılmış bir hakikati yaşamaktadır artık.

Bu yüzdendir ki bir türlü inanmaz istediği kadar güzel olduğuna. Hanidir küsmüş olduğu o aynalardaki kendi suretini dahi elindeki o küçücük ve yalancı makineyle resmetmektedir çünkü. Hal böyle olunca gözleri, saçları, burnu, kulakları, vücudunun her yeri bir yabancı görünür gözüne. Bir başka yabancıya benzemek ister sonra. Yaptığı şey de, yüzyıllardır olduğu gibi, kendini bezekçinin, yazmacının, düzgüncünün, meşşâtanın eline bırakmak olur. Tek farkla: Onların hepsinin yerini artık modern muadilleri olan kuaförler, güzellik salonları, estetik danışmanları almıştır… Bir de biz plastik cerrahlar. İlk saydıklarım güzellik sunarken, plastik cerrahlar mutluluk sunmaktadır kuşkusuz. Çünkü, günün sonunda, kadın kendine bu sefer ilk önce telefonunda değil, aynada bakacaktır. İlk sırdaşı telefonu değil, aynası olacaktır. Bin yıl önce olduğu gibi.

Dışındaki güzelliği aynalarla, içindeki güzelliği sevdikleriyle paylaşan mutlu kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.