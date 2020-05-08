Aydilge ve Yeşilay'dan sağlıkçılara sürpriz şarkı

Aydilge “Yorulsa da vazgeçmeyen” olarak tanımladığı sağlık çalışanlarına, “Bazen de umutların tam tükendiğinde, her gecenin sabahı var sen gülümse” diye seslendi. Şarkının Aydilge’nin evinde yapılan özel video çekimini sosyal medya hesaplarından paylaşan Yeşilay, sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söylemek isteyen herkesi #YalnızDeğilsin ve #SağlıkÇalışanlarınaArmağan etiketiyle videoyu paylaşmaya davet etti.