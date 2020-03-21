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  3. Aspir kabızlık giderir

Aspir kabızlık giderir

Aspir kabızlık giderir

Yalancı safran olarak da bilinen aspir bitkisi bağırsakları çalıştırıyor, kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Kurutulmuş aspir çiçekleriyle demlenen çay ya da bunlarla kaynatılan su, kabızlık giderici ve soğuk algınlığında terletici olarak etkilidir. Acı olduğu için içimi biraz zordur. Oran, bir çay kaşığı bitkinin bir bardak suyla demlenmesi şeklinde olmalıdır. Bu çay kadınlarda regl kanamalarını kolaylaştırıcı alarak da bilinir. Romatizma ağrısının hissedildiği bölgelere aspir yağı sürülür. Son yıllarda yapılan araştırmalar, aspir çiçeğiyle yağının, kolesterol düşürücü, kemik erimesini ve damar tıkanıklığını engelleyici etkilerinin bulunduğunu göstermiştir. 


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