Aslıhan Doğan: Gerekirse doğuma tek başına giderim

Karantina sürecinde hamile olmanın zorluklarından söz eden Aslıhan, "Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım" dedi.