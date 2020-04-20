Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9409
  • 7,5437
  • 377.936
  • 98945.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin mesaj kutusu dolu!

Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin mesaj kutusu dolu!

Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin mesaj kutusu dolu!

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile beraber olduğunu duyan dört manken, basketbolcunun kendilerine attığı aşk mesajlarını deşifre etti.

Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri’nin 4 farklı modelle Instagram üzerinden yazışmaları, ifşa oldu. Beren Güney, Elif Şen ve Ecem isimli bir genç kıza attığı mesajların ortaya çıkmasının hemen akabinde Hande Taşkın isimli bir model de ünlü basketbolcunun kendisine gönderdiği yazıları paylaştı. Yazdığı mesajlarda kızların numaralarını isteyerek eve davet eden Kerem Tunçeri’nin bu yazışmaları, internette büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada ses getiren mesajları gören Aslı Enver’in ise bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Bir aylık ilişkisinde Tunçeri’nin aşk defterinin kabarık olması Enver’i güvensizliğe iterken ünlü basketbolcunun ise kız arkadaşının gönlünün almaya çalıştığı iddia edildi.

İLİŞKİLERİNDE İLK KRİZ

İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Basketbolcu, mesajlar hakkında açıklama yaptı. Tunçeri, yapılan siber saldırılar sonrası manevi tazminat davası açacağını söyledi. 


Yerli solunum cihazı 'Bir nefes sıhhat' için hazır

Yerli solunum cihazı 'Bir nefes sıhhat' için hazır

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk araştırmacılardan 'evden akciğer fonksiyon testi'ne imkan veren mobil teknoloji

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı! İşte ilk kareler