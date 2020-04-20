Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin mesaj kutusu dolu!

Aslı Enver ile beraberlik yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri’nin 4 farklı modelle Instagram üzerinden yazışmaları, ifşa oldu. Beren Güney, Elif Şen ve Ecem isimli bir genç kıza attığı mesajların ortaya çıkmasının hemen akabinde Hande Taşkın isimli bir model de ünlü basketbolcunun kendisine gönderdiği yazıları paylaştı. Yazdığı mesajlarda kızların numaralarını isteyerek eve davet eden Kerem Tunçeri’nin bu yazışmaları, internette büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada ses getiren mesajları gören Aslı Enver’in ise bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Bir aylık ilişkisinde Tunçeri’nin aşk defterinin kabarık olması Enver’i güvensizliğe iterken ünlü basketbolcunun ise kız arkadaşının gönlünün almaya çalıştığı iddia edildi.

İLİŞKİLERİNDE İLK KRİZ



İDDİALARI KABUL ETMİYORUM



Basketbolcu, mesajlar hakkında açıklama yaptı. Tunçeri, yapılan siber saldırılar sonrası manevi tazminat davası açacağını söyledi.