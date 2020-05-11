Aslı Enver 36. yaşta sevgiyi anladı

36 yaşına giren Aslı Enver, bu yıl karantina nedeniyle dilek mumlarını evinde üfledi. Gün boyu hayranlarından ve sevenlerinden gelen tebrik mesajlarını kabul eden oyuncu, sevildiğini hissetmenin kendisine iyi geldiğini söyledi. Evde arkadaşları tarafından gönderilen pastaları kesen oyuncu, yeni yaşında bazı mutluluklar için büyük kutlamalara gerek olmadığını söyledi.

FANLARDAN KAMPANYA



Oyuncu, “Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze" ifadelerini kullandı.. Enver’in sevenleri de oyuncunun yeni yaşı için yardım kampanyalarına imza attı. Güzel oyuncunun hayranları, Çocuk Esirgeme Kurumu'na ve TEMA'ya oyuncu adına yardımlarda bulundu.