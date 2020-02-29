Aslan sağlamda, koç güç savaşında

Haftaya Ay İkizler burcunda başlıyoruz. Duygusal anlamda yaralarımız varsa bunları kelimelere, sözcüklere dökmek vasıtası ile rahatlama isteği görülebilir. Aynı zamanda bolca konuşma sohbet etme durumları da yaşanabilir. Ay İkizlerde olduğu süreçte olaylara derinlemesine inceleme ve bakma isteği de olmayabilir. Ayrıca bugün Ay hilal fazında olduğu bu aşamada, direniş ve mücadele için de olacağımız bu durumda dahi yeni fikirler ve dürtülerle ilerlemeye eğilimli olabiliriz.

ZORLUKLAR OLUŞABİLİR

Bugünlerde hayattaki birincil göreviniz, eski varlık biçiminden ayrı olarak yeni formları nesnel ve somut bir varoluş haline getirmek için bu amaç duygusuna tam olarak yatırım yapıyorsunuz ve yine de statükonun temsil ettiği zorluğun farkında olabilirsiniz. Çünkü eski formlar hiçbir zaman mücadele etmeden yıkılmaz eskinin yıkılması için mücadele içinde olmak gerekir ki yeni düşüncelere yer açılsın. Salı günü ise Ay İkizler burcunda transite devam ederken Ay ile Neptün arasında olan kare açı özellikle duygusal açıdan bir o kadar zorlayıcı ve dağıtıcı etkisi ile bir anlamda yönsüz durumları da anlatabilir. Duygusal açıdan çok hassas olacağımız bugünde incinmeye çok yakın olabiliriz. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna girmesi ile birlikte duygusal açıdan güvende olma ihtiyacı artabilir. Yine bu zaman diliminde perşembe günü dahil Ay ile Mars karşıtı olacağı için ilişkilerde bir savaş hali olabilir. Duygusal patlamalar yaşanabilir. Aile ve ev konularında anlaşmazlıklar görülebilir.

BİR NEVİ TEST SÜRECİ

Bu alanlarda test sürecinden geçebiliriz. Perşembe ve Cuma günleri ise Ay ile Pluto ve Ay ile Satürn arasında olan karşıt açı keskinleşecek o nedenle duygusal açıdan oldukça zorlayıcı bir zaman dilimi içinde olacağız. Cuma günü öğleden sonra ay Aslan burcuna girmesiyle birlikte ego ve kimliğimiz benliğimiz daha görünür hale gelebilir. İlişkiler de daha sağlamcı ve konfor peşinde olabiliriz. Boğa Burcu toprak elementinde olduğu için ister istemez parasal anlamda da sağlamcı, ayağı yere sağlam basan ve parayı çarcur etmek yerine biriktirmeyi anlatır. Boğa burcunun sabit bir yanı da olduğundan dolayı ilişkiler de değişimi sevmeyen bir yön vardır. Tabii ki bir anlamda da ilişkilerde güvene önem verme ön planda olduğundan, karşı tarafı kendinize bağlamak kolay olmayacaktır. Karşı tarafa bir hayli zaman tanımanız gerekebilir.

KOÇ



Maddi anlamda ani olaylar ve ani para girişleri olacağı bir hafta sizleri bekliyor diyebiliriz. Özellikle bu hafta uzun zamandır olmadığı kadar maddi olaylarda güzel etkiler beklenebilir. Hafta ortası özellikle yakın çevre kardeşler alanında hayal kırıklığı yaratan olaylar ile ev ve aile hayatında çatışmalı gergin bir dönemi anlatabilir, bu zaman diliminde iş ve kariyer ile ev hayatı arasında denge kurma zorunluluğu ortaya çıkabilir. İlişkiler de ise özellikle hafta başında güç savaşları ve meydan okumalar görülebilir bu durum özellikle kariyer hayatında olan ilişkilere dikkat edilmesi gerektiğini anlatabilir.

BOĞA



Bu hafta çevrenizdeki tüm insanların dikkatini üstünüzde hissedebilirsiniz. Bir anlamda ilişkilerde bu durum büyük bir avantaj olabilir. Uranüs ile Venüs kavuşumu hayatınıza sıra dışı insanları çekebilir, yeni ilişkiler için olumlu bir hafta olabilir, Venüs ruhsal alandan çıkması en azından ruhsal açıdan yorucu etkilerden arınmış olmanızı getirecektir, hafta ortası ise parasal ve maddi anlamda anlaşmazlıklar iletişim sorunları ortaya çıkabilir gene bu dönem yakın çevre kardeşler alanında güç savaşları yaşanabilir, bu alanda sakin olmanız gereken bir dönem olarak görülmelidir.

İKİZLER

İkizler burcu bu dönem özellikle Venüs boğa burcuna girmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı dönemin içinde olması nedeni ile ruhsal açıdan ani patlamalar olacağı bir döneme doğru gitmekteler aynı zamanda bu hafta başında özellikle iş ve kariyer alanında iletişim sorunları baş ağrıtabilir dikkatli olunmalıdır ayrıca hafta ortası ise parasal ve maddi anlamda çekişmeler ve maddi alanda benim param senin paran durumları yaşanabilir, maddi konular da hesapsız harcamalar da sorunlar çıkartabilir. İlişkilerde ise bu dönem pek de bir şey beklenmemelidir.

YENGEÇ

Özellikle Venüs Boğa burcuna girmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı dönemin içinde olması nedeni ile arkadaşlar, sosyal alanlar ve grup çalışmalarında yeni insanlar ile tanışmalar ya da yeni arkadaşlıklar başlayabilir, Uranüs etkisi ile ani tanışmalar da gündem de olabilir bu dönem ruhsal açından hafta ortası zorlayıcı durumlar olabilir, özellikle ilişkilerde ile fikirsel yönden anlaşmazlıklar bunu getirebilir, hafta ortası ikili ilişkiler, evlilik ortaklıklar açısından duygusal anlamda zorlanmalar yaşanabilir, parasal ve maddi anlamda ise kariyer alanından gelen maddi destekler önemli olacaktır.

ASLAN

Aslan burçları için bu dönem özellikle Venüs boğa burcuna girmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı dönemin içinde olması nedeni ile kariyer ve iş hayatında daha sağlamcı ayakları yere basan bir tavır içinde olabilirsiniz bu alanda ani değişimler ve kariyer de yükselmeler beklenebilir, hafta ortası ise arkadaşlık alanında iletişim sorunları krizlere neden olabilir ayrıca ruhsal açıdan zorlanmalar yaşanabilir sağlık açısından da dikkatli olmak gerekir, maddi açıdan ise daha temkinli olmak zorunda olabilirsiniz, ilişkiler de ise daha sağlamcı olacağınız bir dönem başladığından dolayı da seçici davranabilirsiniz.

BAŞAK

Bu dönem özellikle Venüs Boğa burcuna girmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı dönemin içinde olması nedeni ile daha çok uzak yerler, yabancı kültürler ve akademik çalışmalar açısından olumlu bir dönem olarak görmek mümkün. Bu alanda ani gelişmeler beklenebilir. Doktora gibi çalışmalar da başarı gelebilir ayrıca hafta ortası da kariyer hayatında iletişim sorunları oldukça yorucu olabilir. Zaten MerkürBalık Retro olması ilişkiler ve evlilik hayatında da iletişim sorunlarını anlatmakta, parasal ve maddi alanda ise Venüs'ün Koç burcundan çıkması gelir azalması olacağını anlatabilir.

TERAZİ

Venüs Boğa burcuna girmesi ve Uranüs ile kavuşum halinde olacağı dönemin içinde olması nedeni ile başkalarından gelen maddi kaynaklar eşin parası ya da ortağın parası gibi durumlardan gelir artışı beklenebilir. Tabii Uranüs burada ani şekilde ve beklenmeyen maddi kaynakları da gösterir. İş ve kariyer hayatında bu dönem iletişim sorunları da yorucu da olabilir. Ev ve aile hayatında disiplinli ve organize olma zorunluluğu ve yüklere de dikkat etmek gerekir. Bu dönem ilişkilerde ise daha istikrarlı bir döneme işaret edebilir.

AKREP

İlişkiler, evlilik alanında ani tanışmalar ya da ani şekilde evlilik ya da boşanma kararı gibi durumlar beklenebilir. Parasal ve maddi duruma özellikle kredi ve borçlara dikkat edilmesi gerekebilir. Eşin ya da ortağın parası gibi konular da iletişim sorunları da yorucu olabilir.



YAY

Çalışma hayatında ve gündelik hayatta daha sağlamcı, ayağı yere basan bir tavır içinde olabilirler. Ayrıca bu dönem boğaz ağrısı ve bademcik gibi üst solunum yolu hastalıklarına da dikkat etmeliler. Aynı zamanda iş değişimi gibi ani durumlar da olabilir. Bu dönem ilişkilerde bolca sohbet ve konuşma olabilir. Ancak iletişim sorunlarına da dikkat edilmelidir. Parasal ve maddi anlamda ise sıkıntılı ve stresli dönem devam etmekte o nedenle maddi konularda eliniz pek de rahat olmayabilir.

OĞLAK



Aşk hayatında güzel bir dönem başlangıcı olabilir ve bu alanda ani tanışmalar ve ani gelişen sürpriz olaylar yaşanabilir, bir anlamda heyecanlı durumlar da olabilir. Çocuklarla ile ilgili de ani gelişen olay ve durumlar da yaşanabilir. Tabii bu dönem hafta içinde ev ve aile hayatında ilişkiler de güç mücadeleleri de yaşanabilir. Zaten bu dönem evli olanlar evlilik hayatında da pek rahat olmayabilirler, parasal ve maddi alanda ise kendi yaratıcılığınızı göstereceğiniz alanlar da parasal ve maddi kazançlar sağlamak da mümkün olabilir.

KOVA

Ev ve aile hayatında ilişkilerin yoğun olduğu bir dönem başlayabilir. Ayrıca ev alımı ya da satımı gibi olaylar ani şekilde ortaya çıkabilir. Ebeveynler ile ilgilenmek gibi durumlar da yaşanabilir. Aşk hayatında ise daha çok bolca konuşma sohbet ağırlıklı bir dönem olabilir.



BALIK

Yakın çevre, akraba alanında beklenmeyen ani güzel olaylar yaşanmaya başlayabilir ya da kısa geziler ve kurs gibi durumlar da ortaya çıkabilir, Merkür Balık burcunda olan Retro’suna kova burcunda devam ettiğinden dolayı ruhsal alanda içsel mana da sorunlara neden olabilir, ev ve aile hayatında hafta ortası iletişim sorunlarına dikkat edilmelidir. Yine bu dönem aşk hayatında çatışmalı bir dönem de olabilir, maddi konular da ise Venüs cuma günü Koç burcundan çıkacağından dolayı da maddi konular da gelir azalışı olacağını anlatabilir.