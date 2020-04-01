Aslan evde değişiklikler ile huzur bulacak, yay aşkın gücüyle tanışacak

KOÇ

Duygularınızdaki yoğunluk davranışlarınıza da yansıyor. Ancak özellikle dikkat isteyen konularda bunu önlemeniz yararınıza olacak. Rahatlamak için bütün yarım kalmış işlerinizi bitirmekte yarar var. Kısa süreli beraberlikten bıkanlar ilerki günlerde uzun süreli bir beraberliğe adım atacaklar.

BOĞA

Bugün evinizle ilgileneceksiniz. Evle ilgili değişiklik yapmanın zamanı geldi. Yaratma gücünüz sayesinde işte büyük başarı elde edebilirsiniz. Size güçlü biri destek olabilir. Para konusuna diyecek yok. Bolluk sürüyor. Sevdiğinizle aranızda ailevi sorunlar olabilir. Ailenizin sözlerini ona nakletmeyin.



İKİZLER

Kendinize zaman ayırdığınız ve dinlendiğiniz zaman gösterdiğiniz performans herkesi şaşkına uğratıyor. Ne yazık ki kendinize fazla zaman ayırmıyorsunuz. Rejim yapmak istiyor ama başlayamıyorsunuz. Birden kendinizi bu kadar sıkıntıya sokmayın. Yavaş yavaş yemekleri azaltın ve bol bol hareket yapın.



YENGEÇ

Çevrenizden biriyle yapacağınız konuşmalar sayesinde işinizle ilgili ileriye dönük bir takım planlar yapacaksınız. Bu konuşma sizin için çok yararlı olacak. İş yerinde karşılaşacağınız sorunları büyük tartışmalara yol açmadan sonuçlandırmaya çalışın. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin.



ASLAN

Duygusal bir gündesiniz. Yaşama pembe gözlüklerle bakabileceksiniz. Böylece gününüz huzurlu ve mutlu geçecek. Bu moralli halinizi devam ettirebilirseniz his ve çalışma hayatınızda bunun olumlu yansımalarını görürsünüz. Pozitif enerjinizi kaybetmeyin. Enerjinizi arttıracak doğal yiyeceklere yönelin.



BAŞAK

Yeni iş projeleri yapacaksınız. Bunların hepsi bol kazançlı ve önemli işler. Şansınız açılıyor. İşte hayatta olumlu düşünmenin yararları. Dengenizi koruyabilirseniz çabalarınızın karşılığını almamanız için bir neden yok. En büyük zaafınız terazinin dengelerini eşitlemek. Hep bir taraf ağır basıyor.



TERAZİ

Gerilimsiz ve rahat bir gün. Fakat çevrenizdekilerle inatlaşmayın. Bu tutumunuz onları çileden çıkarıyor. Herşeyi ben biliyorum havasından da vazgeçin. Karşınızdakilere de şans tanıyın. Yenilikler yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Böylece kendinizi daha moralli ve zinde hissedebilirsiniz. Sağlığınız gayet iyi.

AKREP

Yaşamınızda güven duygusunun önemli olması, maddesel bağlarınızla ilintili ilerliyor. Satın alma konusunda aşırı istekleriniz gözleniyor. Başarınızı ve veriminizi kişisel yeteneklerinizle sınırlamak istemediğiniz için geniş çapta yaptığınız araştırmalar sizin için çok önemli. Duygularınızı ortaya çıkarmaktan yanasınız.

YAY

Ayın etkisiyle bugünden itibaren zevklerinize daha düşkün olacaksınız. Partnerinizle birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilir, yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Yakın çevrenizde dikkat çekici bir tavır sergiliyor ve cazibenizi romantik bir şekilde kullanıyorsunuz.

OĞLAK

Yaratıcılığınızı mükemmel kullanacağınız bir gün. Planladığınız çalışmalar için gerekli desteği alacak ve enerjinizi sizinle aynı paralellikte düşünen kişilerle paylaşacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için gerekli zamanı yaratmalısınız. Periyodik tembelliklerinizin dışında her şeyi yaşama dökebiliyorsunuz.



KOVA

Ay burcunuzda ilerlerken güven duygunuz ve kişisel ihtiyaçlarınız ön plana çıkıyor. Yaşadığınız her şeyin tadına varmak istiyor, yaratıcı çalışmalarla göz doldurmayı amaçlıyorsunuz Bugün işinizle ilgili yapılanmalarınızı hızlandırmalısınız. Titiz yönlerinizi ilgilendiğiniz konulara yansıtabiliyorsunuz.

BALIK

Bugün çalışmalarınıza hız vermeyi amaçlıyor ve ele aldığınız konuları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Eleştiriden hoşlanmadığınız için, alınganlık gösterebileceğiniz bir gün içindesiniz. Güçlü bir egonuz var ve maddesel konulardaki cömertliğinizi ne yazık ki duygusal yaşantınıza aktaramıyorsunuz.