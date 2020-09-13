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13 Eylül 2020 Pazar 22:24 | Son Güncelleme:

Asaf ile babaanne kavuştu! Hasret nihayet bitti

Asaf ile babaanne kavuştu! Hasret nihayet bitti

Koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesiyle sadece pencere önünde görüşebilen 2 yaşındaki Ali Asaf ile babaannenin hasreti sona erdi.

Ordu’nun Akkuş ilçesindeki evinde 14 gündür karantinada olan 47 yaşındaki Nuray Kaymak’ın tedavisi tamamlandı. 

Karantina süreci bitince Nuray Kaymak ile 2 yaşındaki torunu Ali Asaf büyük mutluluk yaşadı. Babaanne ile torun, yüz yüze doyasıya oyunlar oynadı. Ali Asaf, evinde izole olan babaannesiyle oynamak için camın önündeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.

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