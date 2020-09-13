Asaf ile babaanne kavuştu! Hasret nihayet bitti

Ordu’nun Akkuş ilçesindeki evinde 14 gündür karantinada olan 47 yaşındaki Nuray Kaymak’ın tedavisi tamamlandı.

Karantina süreci bitince Nuray Kaymak ile 2 yaşındaki torunu Ali Asaf büyük mutluluk yaşadı. Babaanne ile torun, yüz yüze doyasıya oyunlar oynadı. Ali Asaf, evinde izole olan babaannesiyle oynamak için camın önündeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.