13 Eylül 2020 Pazar 22:24 | Son Güncelleme:
Asaf ile babaanne kavuştu! Hasret nihayet bitti
Koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesiyle sadece pencere önünde görüşebilen 2 yaşındaki Ali Asaf ile babaannenin hasreti sona erdi.
Ordu’nun Akkuş ilçesindeki evinde 14 gündür karantinada olan 47 yaşındaki Nuray Kaymak’ın tedavisi tamamlandı.
Karantina süreci bitince Nuray Kaymak ile 2 yaşındaki torunu Ali Asaf büyük mutluluk yaşadı. Babaanne ile torun, yüz yüze doyasıya oyunlar oynadı. Ali Asaf, evinde izole olan babaannesiyle oynamak için camın önündeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.