Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinden çocuklara altın yatırım

Turan, “Her ay oğlumuzun geleceği için, güvenceleri için birikim yapıyoruz elimizden geldikçe” dedi. Ünlü isim, “Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” şeklindeki açıklamanın kendisine ait olmadığını söyledi ve ekledi: “Bir Twitter hesabı var. Buradan şakayla karışık demeçler yazıyorlar. Sanki ben söylemişim gibi. Ben asla böyle bir cümle kurmadım” diye konuştu.