Annenin cefası evladın vefası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde yaşayan Akyıldız ailesinin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Abdullah, doğuştan kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli kaldı. Abdullah, annesi Birdane Akyıldız'ın sırtında okula gidip gelerek ilkokulu başarıyla bitirdi. Devletin verdiği akülü araç sayesinde ortaokul ve liseye giderken az da olsa rahatlayan genç, hem okuldaki hem de apartmanlarındaki katları annesinin sırtında inip çıktı.

OKUMAZ DİYENLERİ UTANDIRDI



Hayali olan üniversiteye, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü kazanarak ulaştı. Evleri üçüncü katta olduğu için oğlunu hala sırtında eve çıkartan anne Birdane Akyıldız, oğlunun okuma isteğini kırmamak için fedakarlık yaptığını, çok emek verdiğini ama karşılığını aldıklarını söyledi. Akyıldız, engelli olduğu için "okumaz" denilen oğlu için tüm engelleri aştığını dile getirdi.

20 yaşındaki bedensel engelli Abdullah Akyıldız üniversiteyi kazanma hayaliyle büyüdüğünü belirtti. Çocukluğundan beri bilgisayara karşı hep ilgisi olduğunu ifade eden Akyıldız, "İlkokulda başarılıydım ama lisede daha çok başarılı oldum. Okula hep annem getirip götürüyordu. Annemin desteğiyle bu yerlere geldim" dedi.