Annelere gül yağmuru

AYRI KALMANIN BURUKLUĞU



Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci, Kahramanmaraş’ta yaşayan annesinin Anneler Günü’nü kutlamaya gidemedi. Böylesine anlamlı bir günde annesinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşayan Demirci’nin aklına bir fikir geldi.

UÇAĞI ÇİÇEKLE DOLDURDU



Tek motorlu uçağa gül ve karanfiller yükleyen Serdal Demirci, Bursa semalarında alçak uçuş yaparak tüm annelere ithafen çiçek saçtı. Genç adam, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.