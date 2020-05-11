Annelere gül yağmuru
Bursa'da yaşayan Serdal Demirci, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kahramanmaraş'taki annesinin yanına gidemedi. O da, gökyüzünden bütün annelere gül yağdırdı.
AYRI KALMANIN BURUKLUĞU
Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci, Kahramanmaraş’ta yaşayan annesinin Anneler Günü’nü kutlamaya gidemedi. Böylesine anlamlı bir günde annesinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşayan Demirci’nin aklına bir fikir geldi.
UÇAĞI ÇİÇEKLE DOLDURDU
Tek motorlu uçağa gül ve karanfiller yükleyen Serdal Demirci, Bursa semalarında alçak uçuş yaparak tüm annelere ithafen çiçek saçtı. Genç adam, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.