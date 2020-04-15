Alzheimer'a karşı çikolata yiyin

Uzm. Dr. Selen Gür Özmen şu öneride bulundu:

ANTİOKSİDAN ETKİSİ VAR



“Hastalık başladıktan sonra tedavi yöntemi olmadığına göre Alzheimer’a yakalanmamak için bilinen tüm önlemleri almamız gerekiyor. Antioksidan içeriği olan kakaonun koruyucu olduğu düşünülüyor. Burada yüksek kakao içeren yiyeceklerden bahsediyoruz. Artık bitter çikolataların üzerlerinde yazıyor. Kakao oranı ne kadar yüksekse beyne yardımı o kadar çok oluyor. Nöron yapısında antioksidan bir etkisi var kakaonun. Beyin hastalıklarından koruyucu bir etkisi de olduğu düşünüyor.”