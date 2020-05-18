Alzheimer hastalarına dijital torun

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi, geçen yıl "Yaşla dost ol" projesi kapsamında liseli öğrencilerle hastaları buluşturarak moral depolamalarını sağlıyordu.

Yaşlıların sokağa çıkması kısıtlanınca bu kez "dijital torun" projesi gündeme geldi. Gönüllü lise öğrencileri, her hafta ziyaret ettikleri Alzheimer hastalarını sesli ve görüntülü olarak aramaya başladı, sohbetlerini elektronik ortamda sürdürdü. Yaşlılar da cep telefonu ekranından gördükleri ve torunları yerine koydukları gençler ile dijital ortamda hasret giderdi.