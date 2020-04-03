'Alo 155 canım sıkıldı'

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Bayrak Ailesi'nin 10 yaşındaki oğulları Mehmet Ali, önceki gün 155 polis hattını arayarak 'Hep yaşlılara yardım ediyorsunuz, çok sıkıldım, biz küçüklere yapacak bir şey yok mu?” diye sordu.

Polis memurları Hasan Çakır, Vural Yılmaz, Cüneyt Okur, Cihan Özbek ve Sefa Tosun, Mehmet Ali’yi mutlu etmek için oyuncak araba aldı. Kapıda polisleri görünce sevinen Mehmet Ali ‘Benimle ilgileneceklerini düşünmemiştim’ dedi.