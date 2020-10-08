Aliya İzzetbegoviç kimdir? Aliya İzzetbegoviç hayatı ve eserleri nelerdir?

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç 1925 yılında dünyaya gelmiştir. İslami duyarlılığı yüksek bir ailede büyüyen Aliya İzzetbegoviç, son derece çalışkan ve disiplinli biriydi. Lise yıllarından arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü’nü kuran Aliya İzzetbegoviç 2. dünya savaşı sırasında ihtiyacı olan birçok kişiye el uzatmıştır.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna Hersek Bosanki Samac’ta dünyaya geldi. İslami duyarlılığa sahip bir ailede büyüyen İzzetbegoviç, Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim aldı. O dönemde bilime verdiği önem ve disiplinli olmasıyla tanındı.

Lise yıllarında İslami konulara ilgisiyle dikkat çeken İzzetbegoviç, arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü’nü kurdu.

Henüz 16 yaşındayken kurduğu kulüp, ilerleyen zamanlarda düşünce kulübü olmaktan çıktı ve aktivite kulübüne dönüştü. Kulübün üyeleri 2. Dünya Savaşı sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım etti, hayır ve eğitim faaliyetleri düzenledi. Böylece herkesin dikkatini çeken bir kuruluş haline geldi.

“Bilge Kral” olarak da anılan Aliya İzzetbegoviç, Bosna Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem Partisi adıyla bir siyasi parti kurdu. Bu parti Bosna-Hersek'te 5 Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazandı. Böylece Aliya İzzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu. Bu seçim partinin girdiği ilk seçim olmasına rağmen büyük bir başarı elde edildi.

1992’den 1995’e kadar süren Bosna Savaşı’nda halkına önderlik eden Aliya İzzetbegoviç, bağımsız bir Bosna için mücadele etti. Bu savaş 100 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca 1 milyonu aşkın insan göç etmeye zorlandı.

Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç askeri güce ve imkana sahip Sırplarla, askeri imkandan yoksun ve dış desteğe sahip olmayan Bosna Hersek’i karşı karşıya getirmemek için önce oldukça temkinli bir politika izledi.

O yıllardaki direniş ve savaş İslami bilinçlenmenin artmasını sağladı. Sırpların isteklerini kabul etmeleri için Müslümanlara baskı yapıldı. Siyasi baskılar ve eşit olmayan savaş şartları karşısında İzzetbegoviç sunulan anlaşmayı kabul etti.

Savaşın devam etmesi Bosna Müslümanlarının soykırımla karşı karşıya kalması demekti. 1995’te İzzetbegoviç’in Dayton Anlaşması'nı imzalamasıyla savaş sonra erdi.

Hastalık nedeniyle 14 Mart 1996 yılında görevini bırakmak zorunda kalan “Bilge Kral” 19 Ekim 2003’te hayatını kaybetti.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ HAYATI VE ESERLERİ NELERDİR?

Doğu Batı Arasında İslam

İslam Deklerasyonu

Tarihe Tanıklığım

Köle Olmayacağız

Geleceği Yenilemek

Doğu Batı Arasında İslam

Özgürlüğe Kaçışım

Konuşmalar

İslami Yeniden Doğuşun Sorunları

Bosna Mucizesi Konuşmalar