Alıç sirkesinin 4 faydası

Alıç, halk arasında yemişen olarak da bilinen, küçük meyveleriyle çok sevilen bir bitkidir. Tadı hafif buruk ama tatlı olan meyvelerinden elde edilen sirke ise kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltmasından idrar yolu enfeksiyonlarının hızlı iyileşmesini sağlamaya dek, saymakla bitmeyen faydaları ve güçlü antioksidan özelliğiyle biliniyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR



Alıç sirkesi, kan dolaşımına olan etkileri sayesinde sadece kalp ve damar sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda beyne ihtiyaç duyduğu oksijeni de sağlayabildiği için sağlıklı bir şekilde çalışmasında önemli bir rol oynuyor. Bu sayede ileri yaşlarda görülebilecek unutkanlık gibi problemlerin önüne geçerken, hafızayı da güçlendirir. Vücutta rahatlatıcı bir etki yaratarak sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine destek olur. Sinir, stres, depresif ruh hali ve bunlara bağlı ortaya çıkabilen uykusuzluk gibi problemleri ortadan kaldırır.

KAN BASINCI DENGELENİR



Damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyon sorununa karşı alıç sirkesi, kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayarak damarlarımızı yüksek kan basıncından korur, kötü kolesterolün dengelenmesini sağlayarak yüksek kolesterol sorunu yaşayanlara yardımcı olur.

MİDE AĞRISINI GEÇİRİYOR



Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan alıç sirkesi, aslında elma ve üzüm sirkesi gibi birçok sirke türünde olduğu gibi hazımsızlık ve buna bağlı oluşan mide ağrısı, kramp gibi sorunlara çözüm olabiliyor. Ancak reflü gibi mide asidine bağlı sağlık sorunları olanların düzenli olarak alıç sirkesi kullanmaya karar vermeden önce mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor.

SİVİLCELERDEN KURTARIR



Cildin sağlıkla ışıldamasını sağlıyor, sivilcelerden kurtarıyor. Örneğin, dilerseniz aynı oranda alıç sirkesi ve temiz suyu bir kasede karıştırarak temiz bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilir, yaklaşık 20-30 dakika beklettikten sonra güzelce durulayabilirsiniz. Bunu haftada bir uygulayarak kısa bir süre içinde sonuç alabilir, özellikle sivilcelerden kurtularak sağlıkla ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI



Alıçın içindeki şekeri ortaya çıkarmak için ezin. (Maya bakterilerini beslenmek için şekere ihtiyacı vardır.) Daha sonra kavanoza koyun ve üstüne klorsuz su ekleyin. Üstünü bir tülbentle kapatın. Sirke bakterileri, kurtçukları ve sinekleri oluşacak. Bunlar sürecin doğru ilerlediğinin göstergesidir. Üstünde jölemsi bir madde oluştuğunda sirkeniz hazır demektir.