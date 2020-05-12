Akşam namazı kaç rekat? Akşam namazı kılınışı nasıldır?

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusunun yanıtı namaz kılmak isteyen müminler tarafından merak ediliyor. Akşam namazı kaç rekattır? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 3 farz 2 sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattan oluşmaktadır. Müslüman vatandaşlar Akşam namazı nasıl kıldırılır? sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Adım adım akşam namazı kılınışı anlatımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattan oluşmaktadır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekat olan sünnet kılınır. Diğer namazlarda ise önce sünnetten başlanmaktadır.

AKŞAM NAMAZI FARZ MI?

Müslümanlıkta farz ve vacip namazlar vardır. Akşam namazı da 5 vakit farz namazlar arasında yer alıyor. Müslüman bir vatandaş için akşam namazını kılmak farzdır yani Allah tarafından bir gerekliliktir.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZI FARZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-Kamet getirilir.

-Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"

-Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

-Sübhaneke okunur.

-Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZI KILINIŞI (2. REKAT)

-Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

-Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

-Ettehıyyatü okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI FARZI KILINIŞI (3. REKAT)

-Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

-Fatiha okunur:

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

-Ettehıyyatü okunur.

-Salli ve Barik duaları okunur.

-Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

-Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

-"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİ KILINIŞI (İLK REKAT)

-Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

-Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

-Sübhaneke okunur.

-Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETİ KILINIŞI (2. REKAT)

-Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

-Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

-Ettehıyyatü okunur.

-Salli ve Barik duaları okunur.

-Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

-Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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