Aknelerin sebebi bağırsak floranız olabilir

Tüketilen sağlıksız ve yağlı yemekler, yaşanan stres, hormonal bozukluklar akne oluşumunda rol oynuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının bozulmasının vücudu çok yönlü ve olumsuz etkilediğini gösteriyor. Akneler aslında bağırsak florası bozukluklarının en önemli göstergesi olabiliyor.

BAKTERİLER CİLDİ TIKAR



Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, “Akne oluşumunun temel sebebi; cilt gözeneklerinin, sebum (cilt yağı) ve bakterilerle tıkanıp inflamasyon oluşturmasıdır. Akne oluşumundaki alt faktörler; hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar, beslenme düzeni, duygu durum bozuklukları ve bağırsak florası düzensizlikleridir. Bunun için başta beslenme düzenin değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

ELMA VE ENGİNAR TÜKETİN



Uz. Dyt. Özcan, akne ve diğer cilt problemlerinden uzak, sağlıklı bir cilde sahip olmak için; Tahıl, süt ürünleri ve sofra şekeri beslenmeden çıkarılmalıdır. Yapılan çalışmalar özellikle süt ürünleri ve akne arasında direkt bir ilişki bulmuştur. Karaciğer sağlığına özen göstermek gerekmektedir. Karaciğeri korumak için beslenmede; rezene, enginar, zencefil, elma, koyu yeşil yapraklılar, zerdeçal, sarımsak, soğan ve brokoliye yer verilmelidir. Sağlıklı yağ asitlerine beslenmede yer verilmesi gerekmektedir. Bunlar için de; keten tohumu, avokado, balık, gezen hayvanın sütünden yapılmış tereyağı ve yağlı tohumlar sıklıkla tüketilmelidir” şeklinde konuştu.