Ağza gelen acı sudan leblebiyle kurtulun

Aksi takdirde günlük yaşam kaliteleri bozuluyor. Sabahları ağızlarına acı su gelmesiyle uyanan kişilere bu acı sudan kurtulmaları için öneride bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Seven, sabah kalkar kalkmaz bir avuç leblebi, bir dilim ekmek veya iki adet grissini tüketerek acı suyun gelmesinin önlenebileceğini söylüyor. Hande Seven, “Psikolojik olarak stres altında olan bireylerde reflü şikayeti daha fazla görülür, buna beslenme hataları da ilave edildiğinde hastalığın şiddeti artar. Stresli yaşam koşullarını azaltmakta oldukça önemlidir. Fakat özellikle portakal, limon, mandalina, greyfurt, domates gibi asitli besinler, salamura ve turşu gibi asitli ve tuz içeriği yüksek olan yiyecekler, gazlı içecekler, çikolata, çay, kahve, yeşil çay gibi kafeinli içecekler hastalığın şiddetini arttırır” diye de ekliyor.