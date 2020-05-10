Ağır iftar sofraları kalbi vuruyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Uzun süreli açlıkta kalp krizi riski daha çok görülmüyor ancak genel olarak baktığımızda kalp krizinin oluştuğu saatler değişebiliyor. Kalp krizleri yemek sonrası gelişiyor dolayısıyla uzun süre açlıktan sonra oruç açılırken ağır yemek yenmemelidir bu durum kap krizini tetikler. Oruç tutan kişiler sık ve hafif yemek yemelidir. Özellikle iftar ve sahur aralığındaki zamanda sık ve hafif yemekler tüketilmelidir” diye konuştu.

