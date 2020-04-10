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  3. Afrika'dan misafirlerimiz var

Afrika'dan misafirlerimiz var

Afrika'dan misafirlerimiz var

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor.

Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca rahatça dinlenip beslenen ak pelikanları doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Manyas Kuş Cenneti'nde görüntüledi. Şenel, “Yaklaşık 500’erli gruplar halinde dinleniyorlar, beslenmeye çalışıyorlar, tüy bakımı yapıyorlar. Bir iki gün Manyas’ta kaldıktan sonra göç yollarına devam edecekler. Ülkemiz üzerinden her yıl 30 bin civarında ak pelikan göç ediyor” dedi.


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