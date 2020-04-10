Afrika'dan misafirlerimiz var

Koronavirüs sebebiyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca rahatça dinlenip beslenen ak pelikanları doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, Manyas Kuş Cenneti'nde görüntüledi. Şenel, “Yaklaşık 500’erli gruplar halinde dinleniyorlar, beslenmeye çalışıyorlar, tüy bakımı yapıyorlar. Bir iki gün Manyas’ta kaldıktan sonra göç yollarına devam edecekler. Ülkemiz üzerinden her yıl 30 bin civarında ak pelikan göç ediyor” dedi.