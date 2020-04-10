7 yabancıyla evde karantina

KAMP ALANLARINA YASAK GELİNCE



Muğla Fethiye’de yaşayan müzisyen Alper Kaya, Kille Koyu'nda kamp yaptığı sırada karavanlarıyla seyahat eden üç Fransız çift ve bir İspanyol'la tanıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarında kamp yapmanın yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan tatilcilere yardım etmek isteyen Kaya, turistleri Eldirek Mahallesi'ndeki evine davet etti.

KOMŞULAR POLİSE ŞİKAYET ETMİŞ



Gecelerini Kaya'nın evinin bahçesine park ettikleri karavanlarında geçiren tatilciler, gündüz ise genç müzisyenin evine geliyor ve tüm gün birlikte müzik yapıyor. "Evde koronavirüslü yabancıları barındırıyor, saklıyor" diye polise ihbar edildiğini anlattı anlatan Kaya, “Canım sıkılmıyor, onlar da hallerinden memnun, ülkelerine dönmek istemiyorlar” dedi.

KÜLTÜR BİRLEŞMESİ OLDU



Fransız Maxime Baudouin "Belirsiz bir sürecin içerisindeyiz. Sadece şu an burada olmaktan mutluyuz diyebilirim. Bu evde birçok kültürü paylaşıyoruz. Mahsur kalmış gibi görünsek de keyfimiz yerinde” dedi.

TÜRKLER ÇOK YARDIMSEVER



İspanyol Jon Ansoleaga, "Alper ilk günden bu yana bize evimizdeymişiz gibi hissettiriyor. Gerçekten hem Türkiye'ye hem de Alper'e çok müteşekkirim. Türkler genel olarak çok yardımsever” diye konuştu.