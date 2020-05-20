65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, şartlar neler?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü seyahat izni şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara müjde verdi. Alınan karar sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlar köylerine ve yazlıklarına belli şartlara gidebilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü vatandaşlara köylerine ve yazlıklarına gitme izni verildi. Bakan Koca, bu vatandaşların sabit bir yere gitme şartıyla 1 aylık izin verildiğini açıkladı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından genelde yayınlanacağını da belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Sağlık durumları açısından herhangi bir sorun yok ise 1 aylık tek gidiş olmak kaydıyla ve 1 ay içinde dönmemek kaydıyla izin konusu söz konusu olacak. Seyahat izni 21 Mayıs'ta başlayacak. İzin kaymakamlıktan alınabilecek. Seyahat 1 ve gerekli durumlarda 2 refakatçi ile birlikte yapılacak. Aile hekiminden sağlık durumuna ilişkin bir belge alınması gerekecek.

Bakan Koca, kontrollü bir geçisin sağlanması, gidilen yerin sabit olması ve yine aile hekimi tarafından takip edilmesi, sabit noktada yine evden dışarı çıkmamaları gerekecek.