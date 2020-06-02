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  3. 65 yaş üstü astım hastalarına önemli uyarılar
02 Haziran 2020 Salı 23:26 | Son Güncelleme:

65 yaş üstü astım hastalarına önemli uyarılar

65 yaş üstü astım hastalarına önemli uyarılar

Uzmanlar, "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde 65 yaş ve üstü astım hastaları tedavilerine her zamankinden daha fazla önem vermeli ve ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmalı' diyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “65 yaş üstü astım hastaları ataklarını tetikleyen faktörlerden olabildiğince uzak kalmalı ve hekimlerinin önerdiği tedavilerine devam etmeli. Sigara astım hastalığını tetikleyen en önemli faktörlerden biri. Bu yüzden astım hastaları sigara içmemeli ve sigara dumanına maruz kalmamalı. Evde kaldıkları bugünlerde de solunum egzersizlerine ara vermeden düzenli bir şekilde devam etmeli’’ diyor.65 yaş ve üstü astım hastalarının evlerinde aktif yaşamlarını devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, “Astım hastalarının, kondisyonlarını koruyabilmek, kilo almamak veya kilolarını korumak için, her gün yaptıkları yürüyüşleri evlerinde yapmaları gerekiyor. Aktif yaşamlarını evde sürdürebilmeleri sağlıkları için çok önemli” diye uyarıyor. 


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