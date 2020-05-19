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  3. 6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor

6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor

6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor

Günümüzün ve geleceğin önemli hastalıklarından biri olarak görülen obezite genellikle genetik geçiş, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

Her ne kadar ilk olarak akla gelen sebeplerden biri olmasa da, düzenli uyuyamamak da obeziteye yol açabiliyor. Günde 6 saatten daha az uyuyan kişilerde obezite riski yüzde 45 oranında artarken, bu bireylerde fazla yemek yeme ve sürekli atıştırma isteği ortaya çıkıyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, "İnsan vücudunun bir biyolojik saati bulunmaktadır. Bu saatin en önemli bileşenlerinden biri de melatonin; yani uyku hormonudur. Uyku süresindeki kayıp özellikle kahvaltı öğününde daha az besin tüketimi ve gün içerisinde düzensiz saatlerde daha çok atıştırmaya yöneltebilir Bunun sebebi ise melatonin hormon seviyesinin uyanılan saatte henüz azalmamış olması yani vücudun uykuya devam etme isteğinden kaynaklanmaktadır" diyor.


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