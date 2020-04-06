5 adımlık istisna

ARADAN DARACIK BİR YOL GEÇİYOR



Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahalleleri’nde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehirin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.

VATANDAŞ TEDİRGİN AMA ÇARESİZ



Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu'dan Samsun'a 5 adımda geçebiliyor. Vatandaşlar bu durumdan tedirgin olduğunu belirtse de ellerinden bir şey gelmiyor. Şenbolluk Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, Yürüyerek Samsun'dan Ordu'ya geçiyoruz. Pazar alanımız, dükkanlarımız ortak” şeklinde konuştu.

KAFALAR KARIŞIK



Samsun'un Terme İlçesi’ne bağlı Ambartepe Mahallesi esnafı, “Samsun'dan gelen müşterilere yardımcı oluyoruz ama Ordu'dan gelen olunca tedirginiz. Kafamız şu an çok karışık” dedi.