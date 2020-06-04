4 Haziran 2020 günlük burç yorumları burada! Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?

4 Haziran 2020 tarihli günlük burç yorumları yayında! Cuma günü gerçekleşecek olan Ay tutulmasının arefesindeyiz. Yay burcunda gerçekleşecek olan tutulmadan en sert etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık'lar olacak. Ay tutulmasından olumlu etkilenecekler ise; Aslan, Koç, Terazi ve Kova burçları olacak gibi gözüküyor. Genel bağlamda bakıldığında, endişe ve kaygıyı arttırıcı bir etkiye açık olacağız denebilir. Günlük burç yorumları içerisinde burçları neler bekliyor? sorusunun yanıtı haberimizde…



5 HAZİRAN AY TUTULMASI

5 Haziran Cuma günü bizleri Yay burcunda gerçekleşecek olan bir Ay tutulması bekliyor. Zodyağın 12 burcunun da aynı miktarlarda olmasa da etkileneceği bir tutulma olacak. Fakat gökyüzündeki açılara baktığımızda bundan en sert etkilenecek olanlar Yay, İkizler, Başak ve Balık burçları olarak gözüküyor. Olumlu anlamda bir etkilenme ise Aslan, Koç, Terazi ve Kova'lar için söylenebilir.

Burçların geneline söylemek istediğimiz şey ise, endişeli ve kaygılı ruh hali içerisine bürünecekleri için biraz sabırlı olmaları. Aynı zamanda karşılıklı iletişimlerde de kopukluklar meydana gelebilir, yanlış anlaşılmalar olabilir; buna sebebiyet vermemek adına temkinli adım atmakta fayda var.

Eğer bitirmek istediğiniz, ardınızda bırakmak istediğiniz veya kendinizde değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa Ay tutulmaları bunun için en uygun zamanlardan biridir, değerlendirmelisiniz.

4 Haziran tarihli burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekli ere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Ay'ın konumu, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Düşüncelerinde hızlı gelişen ve bir an önce yaşama geçirmeniz gereken bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Bazı işlerinizi ertelemekle çok şey kaybedebilirsiniz. Bugün, işyerinizde sizi bekleyen yoğun bir çalışma temposu var. Partnerinizin düşüncelerini direkt söylemesi olumsuz bir şekilde karşı çıkmanıza neden olabiliyor.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Karşılıklı ilişkilerinizde yaşamanız gereken sıra dışı olaylar gündem kazanacak. Heyecanlı ve enerjik davranarak sevdiğiniz kişiyi etkilemek isteyeceksiniz. Bugün onunla canlı bir performans yakalayacaksınız. Fakat bazı problemlerinizi gözden geçirmeli bir daha aynı sorunları yaşamamalısınız. Geçmişi artık geride bırakmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çalışma temponuzu dinamik tuttuğunuz müddetçe, başaramayacağınız iş yok. Bugün Ay'ın konumu, çalışma yaşantınızda bir takım yenilikler içinde olacağınızı gösteriyor. İstekleriniz konusunda aşırılık yaşayabilirsiniz. Oto kontrol sistemini kullanmak zorunda kalacağınız durumlar söz konusu olacaktır.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Bugün risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün kendinizin değeri konusunda farkındalık yaşayabilir ve girişimci ruhunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Hızlı hareket ediyor ve kendinize güveniyorsunuz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz. Sadece, riskleri unutmamalısınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Arkadaşlarınızla fikir çatışmaları yaşamanız mümkün. Organizasyonlar konusunda kendi düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyor ve sizi karşı çıkanlara tepki gösteriyorsunuz. Bugün ikna kabiliyetinizi kullanmak, işe yarayacak ve birtakım çalışmaların içinde olacaksınız. Heyecanlı ve duygulu yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

çinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Bugün evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

İdeallerinizi gerçekleştirme konusunda araştırmacı yönlerinizi kullanmalısınız. Cömert tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi etkiniz altınıza alacaksınız. Bugün kendinizden emin bir şekilde davranıyorsunuz. Yönetici yönünüzü kullanırken, sabit düşündüğünüz için, size karşı gelenlere tavırlı yaklaşmanız muhtemel.