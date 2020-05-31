31 Mayıs 2020 günlük burç yorumları yayında! Aşk, sağlık, para konularında 31 Mayıs günlük burç yorumları nasıl?

31 Mayıs 2020 burç yorumları astroloji tutkunları için derlendi! Bu yılın Mayıs ayı için son kez burç yorumları yapılmış olacak. Önümüzde ise koskocaman, Retrolarla dolu, fırtınalı bir haziran görünüyor. Ay düğümlerinin İkizler-Yay aksına geçeceği ve büyük değişimlere gebe durumların oluşacağı haziran ayında; tam 5 Haziran’da bir Ay tutulması gerçekleşecek. Aşk, sağlık, para konularında 31 Mayıs günlük burç yorumları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

31 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kişisel özgürlüğünüzü hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. Bırakın insanların hakkınızda düşüncelerini; çünkü siz yaşamı farklı algılıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için ise zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, bazı konularda sezgilerinizde yanılmadığınızı anlayacaksınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlara sahipsiniz. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Bazı davranışlarınız tepki alabilir fakat siz bildiğinizden şaşmamalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerine katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve birçok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde birçok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Çocukları olan Kova’lar için ilginç ve duygusal bağlarının güçleneceği bir gün.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yana oldunuz. Ay'ın bulunduğu konum yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz. Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak.