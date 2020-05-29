29 Mayıs 2020 günlük burç yorumları yayında! Koç, Yengeç, Terazi, Akrep, Oğlak burcu günlük burç yorumları nasıl?

29 Mayıs günlük burç yorumları Mayıs ayının son günlerini geçirdiğimiz şu günlerde sizler için derlendi! Gökyüzü hareketliliğinin yoğun olduğu bir haftayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşecek olan Ay ve Güneş tutulmalarını beklerken, günlük burç yorumları için de bu dönem arefesinde adeta ‘fırtına' öncesi sessizlik hakim denebilir. Neticede tutulmaların dışında bir de retroya girmek için pusuda bekleyen ve burç yorumları içerisinde de sıkça söz etmeye başladığımız bir Merkür'ümüz var. Koç, Yengeç, Terazi, Akrep, Oğlak burcu 29 Mayıs günlük burç yorumları ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



Koç'lar sosyalleşirken girişimci bir ruhla hareket ediyor; Boğa'ların hayatında yepyeni yapılanmalar mevcut; Yengeç'ler maddi arayışta; Başak burcu mantık süzgecini yanından ayırmadığı için faydasını yine görecek gibi; Terazi'ler için aşk yaşantısı gündemde; Yay burcu aceleci davranırken dikkatsizliklere mahal vermemeli; Kova'lar için istemediği durumlar oluşabilir. 12 burca ait günlük burç yorumları sizlerle...

29 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Bazı davranışlarınız tepki alabilir fakat siz yine de bildiğinizden şaşmamalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için, zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve birçok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde birçok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Çocukları olan Terazi'ler için ilginç ve duygusal bağlarının güçleneceği bir gün.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek gibi görünüyor.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerine katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olacak olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay, burcunuzda ilerlerken kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. Artık insanların hakkınızda ne düşündüğünü bir kenara bırakmanın vakti geldi...

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bu aralar bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi ise hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Bu günlerde satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Ay'ın bulunduğu konum yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istememe kararınızı da tetikliyor. Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Ayaklarınıza daha fazla özen göstermelisiniz.