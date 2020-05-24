24 Mayıs bugün 65 yaş üstü dışarı çıkma izni var mı? 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

24 Mayıs bugün 65 yaş üstü dışarı çıkma izni var mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 65 yaş üstü kişilere coronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş ve ardından yeni bir kararla, belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni uygulanmaya başlamıştı. Bayramda sokağa çıkma izni konusunda ise Başkan Erdoğan açıklama yaptı. 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir? sorusunun yanıtı haberimizde…

BUGÜN 65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKMA İZNİ VAR MI?

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli gün ve saatlerde dışarı çıkma izni getirilmişti. Bu hafta ise sokağa çıkma izni Ramazan Bayramı’na denk gelen vatandaşlar ise bugün yani 24 Mayıs’ta sokağa çıkma izni olup olmadığını araştırmaya başladı.

65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta sokağa çıkma iznini bayramın ilk günü kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." demişti.

65 YAŞ ÜSTÜ HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak koşuluyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri de dışarı çıkabilecek.

Ayrıca bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.