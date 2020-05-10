1898 doğumlu Ayşe Nine! Yaşına kendi de inanmıyor

Samsun'da yaşayan Ayşe Kılınç’ın kimliğinde doğum tarihi "01 Temmuz 1898" yazıyor. Buna göre Ayşe Nine 122 yaşında. Ancak buna kendisi de inanmıyor ve büyük yazdırıldığını düşünüyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anneler Günü dolayısıyla dün sabah Ayşe Nine’yi ziyaret etti.

Dünyanın en yaşlı kadının 117 yaşında bir Japon olduğu bilinirken Ayşe Kılınç da "Eskiden büyüklerimiz yaşımı büyük yazdırmış. Yoksa 122 yaşına kadar insan yaşar mı?” diyor.