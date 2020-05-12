1800 km gitti, 45 bin TL kaptırdı

AZERBAYCAN’A KADAR GİTTİLER



Manisa’nın Yunusemre İlçesi'nde bağlı kırsal Süngüllü Mahallesi’nde yaşayan Kadir Uslu, eşi Nazife Uslu ile birlikte oğulları Halil İbrahim Uslu’yu evlendirmek için kendileriyle irtibata geçen bir kişi aracılığı ile Azerbaycan’a gitti. 10 gün Azerbaycan’da kalan aile oğullarını burada evlendiremeyeceklerini anlayınca Manisa’ya geri dönmek istedi. Manisa’ya dönüş sırasında muavinin kendi akrabalarından bir kız ile oğlunun evlendirilebileceği vaadinde bulunması üzerine aile yeniden umutlandı.

MUAVİNİN OYUNUNA GELİNDİ



Uslu Ailesi bu kez muavinin ‘akrabam’ diye tanıttığı kızı istemek için Manisa’dan bin 800 kilometre Iğdır’a otobüsle yol kat etti. Aileyi, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan kişiler karşıladı. Burada aileden altın ve nakit para olarak toplamda 45 bin lira alan şüpheliler ortadan kayboldu. Iğdır’da bulunan bir işyeri sahibinin kendilerini uyarması üzerine dolandırıldıklarını anlayan Uslu ailesi soluğu karakolda aldı. Şahısların aynı olaydan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

'UŞAK'TAN İLERİ GİTMEM ARTIK'



Koyunları üzerinden toplamda 45 bin lira kredi çektiklerini belirten baba Kadir Uslu, “Toplamda 45 bin lira paramız gitti, 3 bin lira da valizlerimizde eşyalarımız vardı. Uşak’tan ileri gitmem artık” dedi.