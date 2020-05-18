18 Mayıs günlük burç yorumları yayında! Koç, Başak, Terazi, Yay, Balık burcu günlük burç yorumları nasıl?

18 Mayıs günlük burç yorumları haftanın ilk gününde de yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Her gün zodyağın 12 burcu tek tek ele alınıyor ve çeşitli öngörülerde bulunularak değerlendiriliyor. Aşk, sağlık, para ve şansın hangi burçta ne derece etki edeceği uzman astrologlar tarafından analiz edildi. Koç, Başak, Terazi, Yay, Balık burcu günlük burç yorumları ve diğer burçlar haberimizde…

Koç burcu yenilikçi yapısıyla ön planda; Yengeç’leri zorlu bir gün bekliyor; Başak burcu önemli kararların eşiğinde; Terazi’ler hangi konularda temkinli davranmalı? Oğlak burcu için yeni tanışmalar söz konusu; Balık’ları aşk hayatında ne gibi sıkıntılar bekliyor? 18 Mayıs 2020 günlük burç yorumları sizlerle…

18 MAYIS PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Birlikte olmaktan mutluluk duyacağınız insanlarla vakit geçirmek sıkıntılarınızı unutmanızı sağlayabilir. Her konuda yenilikler ve değişiklikler düşünebilirsiniz. Hatta bunların çoğunu da gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Bu süreçte kendi isteklerinizin peşinden koşmak yerine bilinçaltınızdaki çatışmalarla uğraşmanız ve zihninizi huzura kavuşturma çabalarınız ön planda olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kendinizi entelektüel gelişmelere yakın hissedeceksiniz ve zihinsel yönden oldukça aktif görünüyorsunuz. Ayrıca küçük şeylerden mutlu olabildiğiniz de görülüyor. Sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir dönemde giriyorsunuz. Ancak kendinizi bu dönem biraz isteksizlik içinde hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Fiziksel gücünüzü yeniden kazanmaya başlıyorsunuz. Hatta kendinizde aşırı bir enerji yoğunluğu hissedebilirsiniz. Bu enerji yoğunluğunu üstünüzden atabilmeniz için değişik yöntemler kullanmak isteyebilirsiniz. Kariyer konularında ise çok dikkatli hareket etmenizde ve ani kararlar vermemenizde fayda olacaktır.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Her türlü olayda kendi fikir ve kararlarınız ile baş başa kalacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu nedenle gözünüzü dört açmalısınız. Tüm hayatınızı gözden geçirmek, bir iç muhakeme yapmak isteyebilirsiniz. Zihninizin hiç durmadan ışık hızında çalışıyor olması ise ruhsal olarak yorulmanıza neden olabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Kişisel yönden oldukça verimli olacağınız bir gündesiniz. İş veya okul ortamından ya da aile içinde alacağınız tatsız bir haber canınızı epey sıkacak. Hatta bir tanıdığınızın derdini hissedeceksiniz. İnsanlara yardım etme konusunda hassas olduğunuz için finansal konularda dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün yaratıcılığınızı bir konu üzerine yoğunlaştırmak ve takip etmek size iyi gelebilir. Zira enerjinizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsunuz. Gün içerisinde birden fazla işle ilgilenebilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda hızlı gelişmeler yaşanacak bir süreçte olacaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

İkili ilişkileriniz ve karşılıklı iletişim önemli hale geliyor olacak. Siz farkında olmadan açık düşmanlarınız harekete geçebilir. Temkinli olmakta farda var. Sezgilerinizin sizi yanıltmasına izin vermemeli ve bu tür güçlerinizi zarar görebileceğiniz ortamlardan kullanmaktan kaçınmalısınız.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün istemediğiniz bir sürü hareket ve davranışta bulunmak zorunda kalacaksınız. Eski çevrenizden birisi ile ilişkinizi tazeleyebilirsiniz ve hali hazırda süre gelen ilişkilerinizin daha da iyiye gitmesi muhtemel olabilir. Eğer parasal konularda kararlar verecekseniz Yeni Ay sonrasında harekete geçmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

İş vereniniz size bazı sorumluluklar yüklemek istiyor olabilir. Bu ani gelişmeler karşısında daha temkinli ve detaycı olmanız gerekecek. Bu hafta sizler için ilişkiler ön plana çıkacak. Özellikle geçmişte sorun yaşadığınız ilişki konuları gündeme gelebilir ve çözüme ulaşabilir. Taşınma konuları da yine gündeminizde olabilecek bir diğer konu gibi gözüküyor.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugünlerde hayatınızda yer değişikliği gibi bir planınız varsa sabırsız davranabilirsiniz. Fakat hızlı kararlar vermekten uzak durmalısınız. Öte yanda eşiniz veya partneriniz ile aranızda duygusal konuşmalar yaşanabilir. Yakın çevrenizle iletişim konularına dikkat etmeli, gerginlikten uzak durmalısınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Fikir ve düşünce yönünden bugün sizin için zengin geçeceğe benziyor. Eğer çalışıyorsanız ciddi iş fikirleri üretebilir ve planlar yapabilirsiniz. Size oldukça yakın bir dostunuz ile birlikte yeni bazı atılımlarda bulunabilirsiniz. Finansal konularda ise gerçekçi bakmadığınız için istediğiniz sonuçları elde etmekten uzak olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Aşk hayatınızda bazı üzücü olaylar yaşayabilirsiniz. Ama kendinizi bırakmamanız ve mücadele etmeniz gerekiyor. Harekete geçmek için istekli olabilir ancak yeterli cesareti ve gücü kendinizde bulamayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı da kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabilir veya yanlış anlaşılabilirsiniz.