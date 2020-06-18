18 Haziran 2020 günlük burç yorumları : Merkür retrosunda burç yorumları nasıl?

Her gün düzenli olarak yayınlanan günlük burç yorumları yine sizlerle birlikte! Günlerdir konuşulan Merkür’ün Retro hali nihayetinde yüzünü gösterdi. Burç yorumları içerisinde de sıkça bahsedeceğimiz gibi bu dönem, çeşitli aksaklıklara gebe olabilir veya birtakım konular şans olarak size sunulabilir. Bunu öğrenmenin yolu ise 18 Haziran tarihli günlük burç yorumları analizlerini okumaktan geçiyor…

18 HAZİRAN MERKÜR RETROSU

Bu yılın ikinci Merkür retrosu 18 Haziran yani bugün itibariyle resmi olarak yürürlüğe girdi. Merkür Yengeç burcundaki geri hareketini 13 Temmuz'a kadar yürürlükte tutacak. Peki bizi bu süreçte neler bekliyor? Astrolojiseverlerin aşina olduğu fakat her retroda yeniden bilgilenmek istedikleri bu konu hakkında biraz tavsiyelerde bulunalım.

Merkür iletişim alanını temsil ediyor demiştik. Merkür'de yaşanan retro dönemlerinin öne çıkan konusu; iletişimde yaşanan aksaklıklar ve ikili ilişkilerdeki alınganlıklar ile yanlış anlaşılmalar oluyor. Zira bu konularda oldukça hassas olunabilecek durumların içerisinde kalmaya epey müsait olacağız.

Retro Yengeç burcunda gerçekleşeceği için muhtemelen bu dönem nostalji havası içerisinde ve eskileri anarak geçecektir. Retro sürecinde yeni işlere başlamak ve hayatınızda değişiklikler (özellikle yer değişiklikleri) yapmak yerine yarım kalmış işlerinizi tamamlamanız, bu işlerden verim almanızı da beraberinde getirecektir.

Elektronik aletlerle yaşanabilecek sorunlara ise özellikle dikkat etmekte fayda var. "Sabır" ve "sakinlik" en önemli anahtar kelimelerimiz, lütfen unutmayın!

Günlük burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Ay'ın bulunduğu konum yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz. Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Ayaklarınıza, daha fazla özen göstermelisiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Bazı davranışlarınız tepki alabilir fakat siz bildiğinizden şaşmamalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ay’ın konumu sebebiyle kişisel özgürlüğünüzü hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. İnsanların hakkınızdaki düşüncelerini bırakın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için, zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve bir çok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde bir çok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Çocukları olan Oğlak'lar için ilginç ve duygusal bağlarının güçleneceği bir gün.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinin katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız.