13 yaşında 4 kıtada konser verdi

Şeker'in müziğe ilgisini fark eden aile, uzmanların da tavsiyesiyle onu müziğe yöneltti. Bulgaristan, İspanya, Almanya, İsveç ve İtalya'da düzenlenen çeşitli uluslararası yarışmalarda birincilikler kazanan genç piyanist Şeker, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Rusya ve Avustralya'da solo konserler vererek, küçük yaşına rağmen 4 kıtada konser verme gururu yaşadı.