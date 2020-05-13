Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Mayıs 2020 burada! 13 Mayıs Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller yoğun olarak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilerin bakımını üstlenen kişilere verilen bakım paraları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mayıs ayı evde bakım parası, evde çalışamayan engelli ve onlara bakan ailelerine ödeniyor. İşte 13 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 13 MAYIS 2020!

Mayıs ayı evde bakım parası yatan iller merak ediliyor. 13 Mayıs itibarıyla 11 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. İşte o iller:

1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Karabük

4- Sakarya 5- Tokat 6- Samsun

7- Kırşehir 8- Kırklareli 9- Edirne

10- Aksaray 11- Isparta

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor . TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek.

- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun diğer bir hesapla Ocak 2019 itibariyle 1219 TL olarak belirlenen gelir kriterini bir örnekle açıklayacak olursak 4 kişilik bir aileye ayda 4.876 TL'nin altında bir gelir varsa bakım maaşı için başvuruda bulunabilir bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

(Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

- 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler

- Özürlü ve bakıcı olarak yazılan kişinin kimlik fotokopileri.

- Devlet Hastanelerinden alınan ağırlı özürlü olduğunu gösterir özürlü sağlık kurulu raporu veya fotokopisi

- Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf.

- Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti.

- Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı.

- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı