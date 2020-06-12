13 Haziran-18 Haziran 2020 haftalık burç yorumları... Akrep düşünceli, Koç sorunları çözüyor! Burçları bu hafta neler bekliyor?

Hayat felsefesini sorgulayan Akrep, önemli kararlar alarak yaşantısının akışını değiştirebilir. Koçlar, uzun zamandır gündemini meşgul eden maddi manevi bütün sorunlardan kurtulmak için mücadeleye girişecek.

Bu hafta durağanlaşmaya başlayacak olan Merkür 18 Haziran gününden itibaren yengeç burcunda geri harekete başlayacak. Ve bu geri 13 Temmuz tarihine kadar yengeç burcunda sürdürecek. Bu süreçte dünyada iletişim, ulaşım, haberleşme, eğitim, ticaret, sözleşmeler ve elektronik aletler ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Denizlerde kazalar ve deniz merkezli depremler söz konusu olabilir. Bireysel olarak ise; iletişim sorunlarına karşı daha temkinli olmanız gerekiyor.

İLİŞKİLER BİTEBİLİR



Karşı tarafı yanlış anlamaktan kaynaklanan tartışmalar gündeme gelebilir. 18- 25 Haziran arasında iletişim sorunları ile geri gitmekte olan Venüs’ün etkisi birleştiğinde, ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Takıntı, önyargı ve negatif düşüncelerin dengelenmesi bu süreçte büyük önem taşıyor. Bu dengeyi sağlamanıza yardımcı olacak ruhsal ve bedensel çalışmalar yapmanızı öneririm. İş hayatınızda da iletişim sorunları konusunda dikkatli olmalısınız. Sözleşmelere imza atarken iki kere düşünmenizde fayda var. Dalgınlık ve unutkanlık sonucu iş performansınız düşebilir. İşe dair yanlış kararlar alarak daha sonradan pişman olabilirsiniz. Bunların yanı sıra, hırsızlığa veya dolandırıcılığa maruz kalma ihtimaline karşı daha temkinli olmanızı öneriyorum.

YENİ GİRİŞİMLER KAPIDA



Haftanın diğer etkilerine bakınca 19 Haziran günü Mars ile Plüton arasında olumlu etkileşim olduğu dikkat çekiyor. 20 Haziran günü ise Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Yeni girişimlerde bulunmanız mümkün olabilir. Hayatınızda dönüşüm yaratmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz.

KÂR ZARAR HESAPLARI



Kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. Ancak 20 Haziran günü aynı zamanda Mars ile Neptün paralel olduğu için, yeni girişimlerinizde gerçekçi olmanız gerekiyor. Kâr zarar hesaplarını iyi yaparak harekete geçmelisiniz. Hepinize Merkür gerilemesine rağmen etkin iletişim kurabileceğiniz ve doğru kararlar alacağınız bir hafta diliyorum.

KOÇ

Ailevi problemler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde ipler gerilebilir. Mümkün olduğunca fevri davranmadan olaylara yaklaşmanız gerekiyor. Ev emlak konuları ile ilgili çözmeniz gereken sorunlar olabilir. Evin içinde tamir etmeniz gereken aletler söz konusu olabilir. Miras konuları ile ilgili daha önceden düşünmediğiniz çözümler üretebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşlarınızdan haber alabilirsiniz. Hayatınıza dair yeni kararlar alacaksınız. Yeni bir eğitime başlamanız söz konusu olabilir.

BOĞA

İletişim konularında sorun yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz ile iletişim kurarken daha anlayışlı olmalısınız. Kardeş ve kuzenlerinizin sorunlarını çözmek söz konusu olabilir. Eğitim hayatınızda daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Sözleşmeleri iki kere okumanızda büyük bir fayda var. Yurt içi seyahatlerle ilgili ertelenmeler söz konusu olabilir. Takıntılı ve inatçı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Böylece daha etkin kararlar alabilirsiniz. Maddi konulara yönelik ikilemleriniz olabilir. Yatırım yapmak istediğiniz konularla ilgili daha iyi araştırma yapmalısınız.

İKİZLER

Maddi konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Hatalı bir yatırım yapmamak için gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde daha sonradan pişman olabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızda büyük bir fayda var. İyi bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Yatırım yaparken uzmanlara danışmanızı öneriyorum. Kendi kıymetinizi bilmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yalnız vakit geçirmek ve kafanızı dinlemek size iyi gelecek. Yeni projelerinizle ilgili ailenizden destek isteyebilirsiniz. Ancak bu projeleri temmuz ayına ertelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren hayatınızda çok önemli olaylar yaşanabilir. Değişime daha açık olmanız gerekiyor. Cesaretle hareket ederseniz yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Genel olarak hayatınızdaki krizleri etkin çözmeniz gereken bir dönemdesiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızdan bazı insanları çıkarmanız söz konusu olabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Diyet ve detoks yapmak size bu dönem iyi gelebilir. Unutkanlık ve dalgınlık sonucu yanlış kararlar alabilirsiniz. Zihninizi odaklamanız gerekiyor.

ASLAN

Bu haftadan itibaren bağımlılıklarınız dan öğrenmek için harika bir süreç başlıyor. Geçmişten bu yana getirdiğiniz bazı davranış kalıplarına değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizden bazı kişileri hayatınızdan çıkarmanız bir söz konusu olabilir. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyeceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni projeler üretebilirsiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli hareket etmelisiniz. Dost sandığınız bazı kişilerin ihaneti söz konusu olabilir. Özgüven ile hareket etmek size iyi gelecek.

BAŞAK

Hayallerinizin peşinden gitmek için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Önümüzdeki engelleri bir bir aşmak isteyeceksiniz. Sosyal çevreden istediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Ancak bunun sizi yıldırmaması gerekiyor. Üyesi olduğunuz kulüpler ve dernekler ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, mümkün olduğunca tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızın sorunlarını çözmek sizi şu dönem yorabilir. Yalnız vakit geçirmenizde fayda var. Kariyerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak için temmuz ayını beklemenizde fayda var.

TERAZİ

Kariyerinizle ilgili bazı problemler söz konusu olabilir. Bunları çözerken kendi iç sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek istemek yeterli olmayacak. Kendi fikirlerinize güvenmenin zamanı geldi. Hedeflerinize yönelik daha fazla efor sarf etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Patronlarınız ile aranızda soğuk rüzgârlar esebilir. İş yerinde arkanızdan dedikodu yapanlar olabilir. Hiçbirine aldırmayarak kendi hedefinizin peşinden gitmeniz gerekiyor. Hukuki konuları çözümlemek için aktif adımlar atabilirsiniz.

AKREP

Bu haftadan itibaren yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Bu sorunları çözerken aşırı şüpheci ve takıntılı davranmanız gerekiyor. Hukuki problemler konusunda daha temkinli olmalısınız. İşlerinizle ilgili avukatınıza tanışmanız da büyük bir fayda var.

YAY

Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Kredi ve borç konuları ile ilgili gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Alacaklarınızla ilgili gecikmeler söz konusu olabilir. Ortak yatırımlara dair kararlarınızı temmuz ayına ertelemenizde büyük bir fayda olabilir. Krizleri etkin yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz. Aceleci kararlar vermemeye çalışın. Aksi taktirde sonradan pişman olabilirsiniz. Eşinizin maddi durumuyla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Ona destek vermeniz gerekebilir. Sevgilinize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

OĞLAK

Bu haftadan itibaren ilişkilerinizle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Sevgilinize karşı daha anlayışlı olmalısınız. Şekilci ve eleştirel davranmaktan vazgeçmenizde büyük bir fayda var. Aksi taktirde ilişkiniz kopma noktasına gelebilir. Daha sonradan pişman olabilirsiniz. Ortaklarınızla ilgili alacağınız haberler canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Sözleşmelere imza atmadan evvel iyi düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Rakiplerinizle ilgili gelişmeler sinirlenmenize sebep olabilir. Ancak siz kendi yolunuza bakarak azimle devam etmelisiniz.

KOVA

Bu haftadan itibaren sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü günlük rutin işleriniz çok yoğun olacak. Angarya işlerle uğraşmanız gerekebilir. Eğer dinlenmeye fırsat bulamazsınız sağlığınız zarar görebilir. Mümkün olduğunca kendinize vakit ayırmanız gerekiyor.

BALIK

Bu haftadan itibaren aşk hayatınız ile ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Alıngan davranmadan sevgilinizi dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Aksi taktirde yanlış anlamalar devreye girebilir. Ve ilişkiniz bitme noktasına gelebilir. Çocuklarınızın bazı problemlerini çözmek için daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Bu süreçte hobilerinize vakit ayırmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koymak da size bu dönemde zor gelebilir. Daha çalışkan ve daha cesur hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz.