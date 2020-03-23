10 günde 1 yıllık satış! Kitap okumak için tam zamanı

Mardin’de kitapçılar talep doğrultusunda evlere servis hizmeti başlatırken, kentte son 10 günde, normal zamanlarda 1 yılda satılan sayıda kitap satıldı. Kitapçılar, geçen yıl 25 bin kitap satarken, son 10 günde yaklaşık 20 bin kitap sattıklarını söyledi.

Kitapevi müdürü Necmettin Uçar, "Çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için servis araçlarımızla direk evlerine teslim ediyoruz. Evlerinden çıkmasınlar; güzel zaman geçirsinler, kitap okusunlar, etkinlik yapsınlar, sohbet etsinler, çocuklarıyla oyun oynasınlar diye böyle bir çalışma başlattık" dedi.