10 çocuğundan 6'sı engelli

Çocuklarından 6'sı zihinsel engelli olan ve hiçbir geliri bulunmayan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi.

Aslan, "Eşim günlük 50 liraya çalışıyor, çocukların zorla karınlarını doyuruyor. Hasta, astımı ve böbreklerinde taş var. Benim de astımım var, bazen hafızamı kaybediyorum kim olduğumu unutuyorum. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarımı okutup Türkiye'ye hayırlı evlatlar olmasını istiyorum" diye konuştu.