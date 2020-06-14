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  3. 10 çocuğundan 6'sı engelli
14 Haziran 2020 Pazar 22:38 | Son Güncelleme:

10 çocuğundan 6'sı engelli

10 çocuğundan 6'sı engelli

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde oturan Ayşe Aslan, 10 çocuğu ile rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor.

Çocuklarından 6'sı zihinsel engelli olan ve hiçbir geliri bulunmayan Ayşe Aslan, yetkililere çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi. 

Aslan, "Eşim günlük 50 liraya çalışıyor, çocukların zorla karınlarını doyuruyor. Hasta, astımı ve böbreklerinde taş var. Benim de astımım var, bazen hafızamı kaybediyorum kim olduğumu unutuyorum. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarımı okutup Türkiye'ye hayırlı evlatlar olmasını istiyorum" diye konuştu.

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