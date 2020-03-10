Zulüm tarlaları

Yunan zulmü şiddetini artırarak dün de sürdü. Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar 12. günde Yunan sınır güçlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Yunan güvenlik güçleri, kapıların açılacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki alanda bekleyen yaklaşık 3 bin sığınmacıya sık sık tazyikli su sıktı, ses ve göz yaşartıcı bomba attı.

Asker ve polisler, sığınmacılara, makineli tüfekle meskun mahali hesaba katmadan ateş açtı. Bu sırada Yunan askerinin eliyle yaptığı “sizi keseceğim” hareketi de kameralarca kaydedildi.

KİMYASAL SALDIRI



Yunanistan, özel kuvvetlerle durduramadığı sığınmacılara karşı ‘sivil milisleri’ kullanmaya başladı. Traktörlerle Türkiye sınırında bulunan tarlalardaki tel örgülere gelen milisler, sığınmacılara tankerlerden zehirli tarım ilacı sıktı.

Yunan güvenlik güçleri ise zehirli ilaçlarla insanlara saldıran sivil milislere karşı kılını bile kıpırdatmadı.

DEAŞ GİBİ KESERİZ TEHDİDİ

Sığınmacıları tehdit eden Yunan askeri, eliyle ‘Sizi keseceğim’ işareti yaptı, görenler dondu, kaldı.

MERİÇ’TE YIKANDILAR



Yunanistan sınırının sıfır noktası olan Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada yaklaşık 30 sığınmacı, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkandı. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan’a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.

DİKENLİ TELLE GÖÇE ÖNLEM



Sınıra gelen binlerce sığınmacı Yunanistan’a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askerleri ise mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor.

‘NECLA SİZİN DE TORUNUNUZ’



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün sözünü ettiği sığınmacı Necla’nın babası Mahmud Ahmed konuştu: “Kızım Necla da Cumhurbaşkanımızın torunudur. Dediği gibi Suriye’den kötü adamlardan, Esed’den kaçıp Türkiye’ye geldik. Bize çok iyi davrandılar. Yunanistan ise zulmetti. Amacım Hollanda’ya gitmek.”

KAYNAR SUYLA HAŞLADILAR



Avrupa’ya geçmek için 10 gün önce Edirne’ye gelen 21 yaşındaki Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed, jiletli telleri kestiği sırada Yunan şiddetine uğradı. Kaynar suyla haşlanan ve Edirne’de tedavi altına alınan Ulimuhammed, “Yunan zulmünün izlerini ömrümce taşıyacağım. Allah Türklerden razı olsun” dedi.

ÖZEL HAREKATÇILAR KUŞ UÇURTMUYOR



Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri’nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren Özel Harekat polisleri geri itmelerin yapılacağı alanları 7/24 gözlüyor.

53 SIĞINMACIYI TÜRKİYE KURTARDI



Didim açıklarında Yunanistan’a geçmek isteyen 53 sığınmacıyı taşıyan lastik bot, Türk sahil güvenilği tarafından durduruldu. Aralarında 27 çocuğun da bulunduğu 40’ı Afganistan, 12’si Kongolu 53 kişi karaya çıkarıldı.

YUNANİSTAN’IN İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAYIN



Kamu Denetçiliği Kurumu, göçmenlere uygulanan şiddeti rapor haline getirdi: “AB, Avrupa’nın değerlerinin nasıl ayaklar altına alındığını görmeli ve Yunanistan’ın suçuna ortak olmamalıdır.

Kamu Denetçiliği Kurumu, sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren “Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu” hazırladı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Raporu BM ve AB’ye gönderdik” dedi. İşte o detaylar:

- “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranarak kadınlara ve çocuklara aşırı güç kullandı.”

- “Müdahalelerde 4 kişi hayatını kaybetti.”

- “Sınırı geçenler dövüldü, paraları ve eşyaları alınarak ölüme terk edildi.”

- “İnsan hakları savunucuları ve yetkilileri, sığınmacıları gelip görmeli ve raporlarını tutup, seslerini duyurmalıdır. BM, AB yetkilileri ve ülkeleri, Avrupa’nın değerlerinin nasıl ayaklar altına alındığını görmeli ve Yunanistan’ın suçuna ortak olmamalıdır.”

‘AB ÜLKELERİ SORUMLULUK ALMALI’



Pazarkule’deki göçmenlerin ‘İdlib’den Berlin’e ve Brüksel’e’ şeklinde slogan attığına değinen Malkoç şöyle devam etti: “Mesele uzaktan seyredildiği kadar basit bir mesele değildir. Eğer AB sorumluluğu üzerine almazsa gerekeni yapmazsa ileride daha vahim, sıkıntılı olaylarla karşılaşılacaktır.”

UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Kastanies Sınır Kapısı’nın önünde jiletli telleri aşmak için özellikle genç sığınmacılar yoğun mücadele veriyor. Yunanistan’ın attığı biber ve göz yaşartıcı gazlar, en çok çocuklara zarar veriyor. Sert müdahaleler sonucunda nefes alamayan pek çok sığınmacı, Türkiye tarafındaki sağlık çadırlarına koşuyor.

KADINLARDAN ‘SINIRI AÇIN’ EYLEMİ



Kastanies Sınır Kapısı önünde kadın ve çocuklardan oluşan bir grup sığınmacı “Sınırı açın, yardım edin“ sloganları atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Bir süre bekleyen grup daha sonra kaldıkları alana çekildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINIRDA TEYAKKUZDA



Sağlık Bakanlığı ekipleri, göçmenlerin bulunduğu Pazarkule’de, kurduğu sahra hastaneleriyle bir yandan Yunan sınır birliklerinin gaz ve mermiyle yaraladığı göçmenlere müdahale ediyor, bir yandan da salgın hastalık oluşmaması için dezenfektasyon işlemleri uyguluyor. Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan “Olayların başladığı andan itibaren sahra hastanemizde bin 210 kişiye müdahale edildi. Burada ortalama 9 ambulans ile hizmet vermekteyiz” dedi.