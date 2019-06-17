Zoonotik hastalıklar için eylem planı hazır

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi tarafından düzenlenen "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı Tanıtım Toplantısı", Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "zoonoz"ların "hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar" olarak tanımlandığını belirterek, zoonotik hastalıkların Türkiye'de ve bütün dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık grubu olduğunu söyledi.

Yeni tanımlanan enfeksiyon hastalıklarının önemli kısmının zoonoz karakterli olduğunu vurgulayan Meşe, "Zoonotik özellik taşıyan hastalıkların insanlara bulaşması; enfekte hayvana veya hayvansal ürünlere, hayvansal gıdalara, enfekte hayvanların ifrazatına, kanlarına veya diğer çıkartılarına, deri ve kürkleri gibi kontamine materyallerine doğrudan veya dolaylı temas sonucu olmaktadır." diye konuştu.

- "Eylem Planı ile yeni bir döneme giriyoruz"

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, farklı kurum ve sektörlerle iş birliği içinde Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi'nin kurulduğunu anlatan Meşe, Komite tarafından hazırlanan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023'ün nihai hedefinin, Türkiye'de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.

Meşe, "Bu eylem planıyla başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kuduz, bruselloz, şarbon, tularemi, kist hidatik ve toksoplazmoz ve diğer zoonotik enfeksiyonlarla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi tarafından, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi için etkin iş birliğinin sağlanabilmesi, çalışma şartları, plan, proje ve prensipleri belirlendi.

Zoonotik Hastalıklar Alt Kurulları oluşturuldu. Bu kurulların oluşturulmasında Türkiye'nin öncelikli zoonotik hastalıkları göz önünde bulunduruldu. Bu ilk çalışmada KKKA, Kuduz, Bruselloz, Şarbon, Tularemi, Kist Hidatik ve Toksoplazmoz ve Diğer Zoonotik Enfeksiyonlar Alt Kurullar oluşturuldu. Bu alt kurullar çalışmalarını tamamladı ve 'Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023' ortaya konularak son şekli verildi.

Eylem planında, ülkemiz için halk sağlığı sorunu olan zoonotik hastalıklar ile yakın zamanda tehdit olabilecek zoonozlar için eylem planları hazırlandı."

- "Eylem planı, 6 aylık ilerleme ve yıllık raporlarla izlenecek"

Eylem planının hedeflerinden birinin zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması, tehditlerin önceden belirlenmesi olduğuna işaret eden Meşe, "Bu nedenle Eylem Planı, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidi oluşturma boyutuna gelmeden önlenmesi ve kontrolüne yönelik aktivitelerin ilave edilebileceği dinamik bir yapıya sahip." dedi.

Planın ilk bölümünde nihai hedefe ulaşabilmek için genel hedef ve stratejilerin tanımlanarak zoonotik hastalıkların kontrolüne yönelik 2019-2023 dönemini kapsayan hedef, strateji ve aktivitelerin belirlendiğini aktaran Meşe, şu bilgileri verdi:

"Eylem planı ile zoonotik hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, toplumun zoonotik hastalıklar ve önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi, zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması ve tehditlerin önceden belirlenmesi, ülke çapında zoonotik hastalıklar tanı laboratuvarlarının geliştirilmesi ve etkinliğinin sağlanması, hastalıkların tedavisinin güncel tutulması ile izleme, değerlendirme, koordinasyon ve planlama yapılması hedeflenmektedir.

Eylem planının devamında genel hedef ve stratejilere ulaşmak için hastalıklara özgü hazırlanan mevcut durum değerlendirme raporları, bruselloz, şarbon, tularemi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuduz, kistik ekinokokkozis, toksoplazmoz ile diğer zoonotik enfeksiyonlar başlığı altında Batı Nil virüsü enfeksiyonu, Zika virüs hastalığı, dengue virüs enfeksiyonu, chikungunya ateşi, sarı humma, kutanöz leishmaniasis, visseral leishmaniasis, leptospiroz, hantavirüs enfeksiyonları, lyme hastalığı ve Q ateşinin kontrolüne yönelik geliştirilen hedef, strateji ve aktiviteler yer almaktadır."

Meşe, eylem planının 6 aylık ilerleme raporları ve yıllık raporlarla izleneceğini ifade ederek, izleme, değerlendirme ve koordinasyonun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de katıldı.

(AA)