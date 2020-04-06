Zoom yasaklandı mı? Uzaktan eğitimde kullanılan Zoom güvenilir mi?

Zoom yasaklandı mı? Koronavirüs salgını sonrası öğrenciler yüz yüze eğitiminde araya girdi. Öğretmenler dersleri görüntülü olarak Zoom programı üzerinden dersleri anlatıyordu. Bazı öğretmenlerin maaşlarından 58,5 dolar kesilmesi üzerine Uzaktan eğitimde kullanılan Zoom güvenilir mi? sorusunun yanıtı ilgiyle takip ediliyor.Konu üzerine Bakan Ziya Selçuk 81 il müdür ile toplantı yaptı. Zoom hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZOOM YASAKLANDI MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak işlenen dersler sonucunda Zoom uygulaması popüler hale geldi. Gelen bilgilere göre Zoom programı New York şehrinde bazı okullarda yasaklandı. New York Eğitim Departmanı yetkilisi Danielle Filson tarafından yapılan açıklamada görüntülü konuşma uygulaması ile yola devam edilemeyeceğini bildirmesi ile uygulamanın kullanımının yasaklandığı duyuruldu. Zoom'un yasaklanmasıyla birlikte 1.1 milyon öğrenci, Microsoft Teams üzerinden uzaktan eğitimine devam edebilecek.

1800 okulda Zoom yerine Microsoft Teams uygulamasının kullanılması kararlaştırıldı. Bunun nedeni olarak ise uygulamanın güvenlik sorunu olduğu belirtildi.

MEB'İN AÇIKLAMASI NEDİR?

Öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerini daha önce siber saldırılara karşı düzenli olarak uyardık. Uyarmaya da devam ediyoruz. Bahsi geçen program ücretsiz ve kişilerden bir kart bilgisi istenmiyor.

Siber saldırı riski yalnızca Zoom için değil bu ve benzeri tüm yazılımlarda için her zaman ve tüm dünyada var. Öğretmen ve öğrencilerimizin, siber saldırılar konusunda her türlü güvenlikleri ve kişisel verilerini koruyabilmesi için Bakanlığımızca daha önce uyarıldılar. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarılarımız da sürüyor.

Ders ortamının kaydının yapılması kesinlikle yasaktır. İl, ilçe, okul müdürlerimiz uyarıldı. Kamera kaydı hiç açılmadan ve ders kaydı yapılmadan dersler işlenebilir. Kameraları zorunlu olmadıkça açmamaları gerekiyor. Uyarılarımız sadece Zoom için değil diğer tüm yazılımlar için de geçerli.

Öğretmen ve öğrencilerimiz, kişisel güvenlikleri için kullandıkları bilgisayarlarda virüs bulunup bulunmadığına üst seviyede dikkat etmelidir. Bilgisayarlara virüs alınması güvenlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu riskle ilgili bütün öğretmenlerimiz daha önce defalarca uyarıldı, eğitildi.

18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenimiz var. İstisnai durumlar olabilir. Olmaması için güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulacak.

Hiçbir eğitim yöneticisi de, öğretmenden verdiği dersle ilgili görüntü istemeyeceği gibi görüntü kaydı alınmasıyla ilgili yönetici baskısı da yapılamaz.

Öğretmenlerin ek derslerinin kesilmesi ya da maaşlarından kesinti yapılması gibi bir durum olmayacak.