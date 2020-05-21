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  3. Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi
21 Mayıs 2020 Perşembe 22:15 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Zonguldak'ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplandı.

AA'nın aktardığı habere göre, toplantıda, kamu kurumlarında, toplu çalışma alanlarında, alışveriş mekanlarında, pazar ve ibadet yerlerinde, toplu taşıma araçlarında, il, ilçe, belde ve büyük köylerin merkez ve ana caddelerinde, ayrıca toplu bulunulan her yerde usulüne uygun maske kullanılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Maske takmayanlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre 392 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan kentte ilçeler arası geçiş kısıtlamasının 27 Mayıs saat 00.00'dan itibaren sonlandırılacağı bildirildi.


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