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  3. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi. Kömür ocağını ruhsatsız işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi defnedildi. Göçük altından çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taner Nasuhoğlu (19) için merkeze bağlı Sapça köyündeki camide öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Nasuhoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 

Ölen madencinin dayısı ve Sapça köyü muhtarı Şenay Nasuhoğlu, gazetecilere, yeğeninin liseyi bitirdikten sonra farklı ocaklarda genelde gündelik işlerde çalıştığını söyledi. Günlük olarak yaklaşık 100 lira aldığını belirten Nasuhoğlu, "Zonguldak'ta gençlerin bir bölümü şehir dışına çıkarak para kazanmaya çalışıyorlar. İmkanı olmayanlar buradaki kaçak ocaklarda çalışıyor. Zonguldak'ın genelde kaderi bu diyelim. İnsanlar ölüm pahasına bile, yuvasını devam ettirebilmek, ailesini geçindirebilmek için zorunlu olarak da bu işlerden faydalanmak zorundalar." şeklinde konuştu.  Bu arada, kömür ocağını ruhsatsız işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.P. ve Ş.N. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

(AA)

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