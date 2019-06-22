Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Zonguldak'ta balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ta balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ta balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçı barınağında patlama meydana geldi. patlama sırasında barakada Fatih Aksu (65) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde bulunana barakada nedeni belli olmayan bir şekilde patlama meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan 65 yaşındaki Fatih Aksu, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Barakadan çıkartılan yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Kısa süre kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

Yangının ardından ekipler, baraka içerisine girerek arama çalışması gerçekleştirdi. 
Patlamayı duyan vatandaşlar, "Evde uyuyorduk. Patlama sesine uyandık. Ev baya sallandı. Ben daha büyük bir patlama zannettim. Burada sanki bomba patlamış. Balkona çıktım. Baya duman çıkıyordu. Sabahları burada vatandaşlar spor yapıyordu. Patlama anında Allah'tan burada kimse yoktu" şeklinde konuştu. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzüme yumruk attı 
İşyerini basanı affetti
Time'ın yeni editörü
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
Demet Şener - Cenk Küpeli evlendi! işte çiftin nikahından ilk fotoğraflar!

Hırsızdan pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Savaş sesleri yükseliyor! İran'dan ABD'yi kızdıracak hareket