Zonguldak'ta 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe beldesi Yeniyurt Mahallesi'ndeki bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Drone kullanarak söz konusu yerde Hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, tarladaki 22 bin kök Hint keneviri ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu arada, Hint kenevirlerinin söküm işleminin devam ettiği öğrenildi.

(AA)