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  3. Zırhlı Birlikler davasında karar! Ceza yağdı

Zırhlı Birlikler davasında karar! Ceza yağdı

Zırhlı Birlikler davasında karar! Ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ilişkin 53 sanıklı Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı davasında karar açıklandı. Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA

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