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  3. Zeytin Dalı Hareketı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Hareketı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Hareketı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Hareketı kapsamında çıkan çatışmada 1 mehmetçik şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

Zeytin Dalı Hareketı kapsamında çıkan çatışmada 1 mehmetçik şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

(İHA)

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