Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün gece TSK’nın üslendiği Afrin’e bağlı Gazaviye Üs Bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlemesi sonucunda Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

Mardin’in Nusaybin ilçesine kayıtlı olduğunu bildirilen şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun’un naaşı Hatay’da yapılacak askeri törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Zeytin Dalı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir.